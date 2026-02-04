Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Fahrer unter Drogen

Am Dienstag zog die Verkehrspolizei auf der A8 bei Gruibingen einen 51-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 12 Uhr war der 51-Jährige mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Gruibingen kontrollierte die Verkehrspolizei Mühlhausen den Kraftfahrer, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, denn der zeigte positiv auf THC. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab und die Polizei untersagte dem Sattelzug-Fahrer die Weiterfahrt für 24 Stunden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er zur Gewährleistung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von 525 Euro bezahlen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

