Bereits am 08.01.2026 kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in Ulm.

In der Erstmeldung wurde von der Frauenstraße berichtet. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um die Neue Straße auf Höhe der Bushaltestelle "Steinerne Brücke".

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, kam es am 08.01.2026 gegen 15.45 Uhr zu einem versuchten Handtaschenraub in der "Neue Straße" an der Bushaltestelle "Steinerne Brücke". Eine 71-jährige Frau befand sich in der Nähe der dortigen Bushaltestelle. Ein bislang Unbekannter griff unter ihre Jacke und versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die Seniorin. Als mehrere Personen der Frau halfen, flüchtete der Täter. Die 71-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Da sich ihr Zustand verschlechterte, wurde nun eine Anzeige erstattet. Die Polizei Ulm sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Vor allem die Passanten, die der Frau zur Hilfe eilten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. Vom Täter ist bislang keine Personenbeschreibung bekannt.

