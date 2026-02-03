Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag flüchtete ein Autofahrer nach einem Unfall bei Ehingen von der Unfallstelle.

Um 21.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige die Kreisstraße von Kirchen in Richtung Lauterach. Kurz vor Lauterach, an einer Kreuzung, missachtete ein Seat-Fahrer die Vorfahrt der VW-Fahrerin und es kam zum Unfall. Der Unbekannte kam von rechts aus Richtung Mundingen und wollte die Kreisstraße geradeaus in Richtung Untermarchtal überqueren. Nach der Kollsion fuhr der Verursacher mit seinem beschädigten Auto in Richtung Untermarchtal davon. Um den Schaden kümmerte er sich nicht.

Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen zum Unfallverursacher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07391/588-0. Das Unfallfahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Seat handeln soll, dürfte auf der linken Fahrzeugseite sichtbar beschädigt sein.

Der Schaden am VW der Geschädigten wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

