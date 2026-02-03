Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher kommt über Terrassentür

In einem Wohnhaus in Laupheim suchte ein Unbekannter am Montag nach Beute und wurde fündig.

Ulm (ots)

Zwischen 16.15 Uhr und 18.20 Uhr muss der Einbrecher in der Steinerstraße gewesen sein. Er ging zu einem Haus und schlug die Scheibe einer Tür an der Terrasse ein. So kam er in das Haus. Dort suchte er in mehreren Räumen nach Brauchbarem. Auch in Schränken und Schubladen wühlte der Unbekannte. Er fand wohl Schmuck und Bargeld. Aus dem unverschlossenen Geräteraum neben der Terrasse nahm er noch diverse Werkzeuge mit. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Kriminalpolizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

++++0207735(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell