POL-UL: (GP) Göppingen - Hund beißt zu

Am Montag attackierten drei Hunde eine 52-Jährige in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr war die 52-Jährige mit ihren zwei Hunden in Holzheim unterwegs. In der Karl-Weber-Straße begegnete ihr eine Hundehalterin mit drei Staffordshire Terrier. Die Unbekannte verlor wohl die Kontrolle über ihre drei Hunde und die Tiere rissen sich los. Dann fielen die Hunde die 52-Jährige an. Dabei stürzte sie zu Boden und erlitt durch einen der Hunde einen Biss in den rechten Unterarm. Anschließend brachte die bislang unbekannte Hundehalterin ihre drei Terrier unter Kontrolle und lief weiter. Die Polizei Göppingen hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzungen zur bislang noch unbekannten Hundehalterin aufgenommen.

++++0201004

