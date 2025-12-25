PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Montabaur - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.12.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Ederstraße in 56410 Montabaur zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter versuchten, ein Fenster sowie eine rückseitig gelegene Garagentür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

