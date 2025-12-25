Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressesofortmeldung vom 25.12.2025

Hachenburg (ots)

Tatort: 57644 Hattert, Am Hanggarten

Tatzeit: 25.12.2025, 06:07 Uhr Hergang: Durch die Rettungsleitstelle in Montabaur wurde die Polizei in Hachenburg darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Freiwillige Feuerwehr der VGV Hachenburg, Ortsgruppe Hattert, mit starken Kräften bei der Bekämpfung eines Brandes in einem Einfamilienhaus eingesetzt ist. Es wären aber keine Personen mehr im Anwesen.

Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Brand aus bisher ungeklärter Ursache im OG des Hauses ausgebrochen war. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgasintoxikation leicht und ein Bewohner schwer verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus eingeliefert.

Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar.

Der Sachschaden ist erheblich und kann erst nach endgültiger Begehung geschätzt werden.

