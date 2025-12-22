PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Diez - Zeugenaufruf

Diez (ots)

Am Montag, dem 22.12.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einer Engstelle in Höhe der Polizeiinspektion Diez. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen grauen Opel gehandelt haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, auf dem Beifahrersitz saß vermutlich eine Frau. Sollten Sie Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtigen Fahrzeug haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diez.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432 6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

