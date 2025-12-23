PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tödlicher Arbeitsunfall bei Verladetätigkeiten an Fahrzeuggespann

Diez (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich der August-Horch-Straße in 65582 Diez zu einem Arbeitsunfall während Verladetätigkeiten von einem Kraftfahrzeug auf ein hierfür vorgesehenes Fahrzeuggespann (Zugfahrzeug mit Plattformanhänger). Der Geschädigte verstarb trotz zahlreicher Ersthelfer an der Tatörtlichkeit. Die August-Horch-Straße war während der Tatortaufnahme gesperrt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 19:45

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Diez - Zeugenaufruf

    Diez (ots) - Am Montag, dem 22.12.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einer Engstelle in Höhe der Polizeiinspektion Diez. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen grauen Opel gehandelt haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, auf dem ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:42

    POL-PDMT: Einbruch in Lagerstätte eines Dachdeckerbetriebes

    Zehnhausen bei Wallmerod (ots) - Im Zeitraum 17.12.2025, 17:45 Uhr bis 19.12.2025, 08:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in 56414 Zehnhausen bei Wallmerod zu einem Einbruch in Lagerräumlichkeiten eines Dachdeckerbetriebes. Unbekannte Täter hebelten einen Außentür auf und gelangten sodann in eine Scheune, die als Lagerstätte diente. Aus der Scheune wurde Dachdeckerzubehör und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:41

    POL-PDMT: Altendiez. Vorfahrt missachtet - Unfallverursacherin berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Altendiez (ots) - Am Sonntag, den 21. Dezember, missachtete eine 46-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez mit ihre Pkw gegen 23 Uhr im Einmündungsbereich der Bergstraße die Vorfahrt eines auf der Diezer Straße in Richtung Hirschberg fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren