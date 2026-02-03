Polizeipräsidium Ulm

Erheblicher Sachschaden entstand am Montag bei einem Wildunfall bei Allmansweiler.

Kurz nach 23.15 Uhr war ein 59-Jähriger auf der K7586 von Allmansweiler in Richtung Bad Buchau unterwegs. Dort querte ein Fuchs die Straße. Der Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Der Fuchs wurde von der Straße geschleudert und war im Bereich der Unfallstelle nicht mehr festzustellen. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und händigte dem Autobesitzer eine Tierunfallbescheinigung aus. Die Schadenshöhe am fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Warnblinklicht am Fahrzeug soll eingeschalten werden. Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

