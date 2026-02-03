Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schmierereien hinterlassen

Gegen einen 15-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Schmierereien in Heidenheim.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den Jugendlichen kurz nach 13 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße. Dank einer guten Beschreibung konnte die Polizei den Jungen in unmittelbarer Nähe feststellen. Der Jugendliche hatte verschiedene Permanentmarker dabei. Nach ersten Erkenntnissen beschmierte er zwei Bushaltestellen, zwei Zigarettenautomaten und drei Stromkästen. Der Jugendliche muss sich nun für seine Tat verantworten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

