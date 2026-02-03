Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen in Tannheim zwei Autos zusammen. Rund 60.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Ulm

egen 9.45 Uhr war eine 67-Jährige mit ihrem Volvo Kombi in der Walterstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Arlacher Straße übersah sie wohl die von rechts kommende 55-Jährige. Die war mit ihrem Toyota unterwegs und hatte Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am Volvo auf rund 50.000 Euro, den am Toyota auf ca. 10.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

