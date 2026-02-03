Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kein Führerschein

Am Montag stoppte die Polizei einen 32-jährigen Porsche Fahrer.

Gegen 14.30 Uhr sah die Polizeistreife den Porsche Panamera an der Kreuzung Lessingstraße / Jebenhäuser Straße. Als der 32-jährige Fahrer das Polizeifahrzeug erblickte, stoppte er ruckartig. Danach bog er schnell ab und versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit weiter zu fahren. Die Polizisten stoppten den Porsche. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige keine Erlaubnis vom Besitzer zum Fahren des Autos hatte. Neben Fahren ohne Fahrerlaubnis wird nun auch wegen einer Unbefugten Ingebrauchnahme eines Kfz ermittelt.

