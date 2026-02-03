Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Rollerfahrer verletzt

Am Montag prallte ein Autofahrer in Munderkingen mit einem Rollerfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr parkte ein 75-Jähriger auf einem Parkplatz parallel zur Fahrbahn in der Schillerstraße. Beim Einfahren in Richtung Emerkingen übersah der Renault-Fahrer wohl einen vorbeifahrenden 76-jährigen Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge prallten zusammen und der Kraftfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Sein beschädigtes Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 3.500 Euro geschätzt.

++++0205149 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell