POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannter geht auf drei junge Männer los

Am Sonntag soll ein Unbekannter in Biberach Personen mit einem Messer bedroht und zwei davon verletzt haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich der 18-Jährige und seine beiden 17 Jahre alten Bekannten gegen 4 Uhr am Markplatz auf. Die drei jungen Männer sollen wohl in einem Vorraum eines Bankgebäudes gewesen, um sich aufzuwärmen. Dabei soll ein Unbekannter den Raum betreten und die Männer nach etwas "zum Rauchen" gefragt haben. Als sie dies verneinten, schlug wohl der Unbekannte unvermittelt mit der Faust auf einen der 17-Jährigen ein. In der weiteren Folge soll der Angreifer zwei Messer aus den Ärmeljacken gezogen und in Richtung des 18-Jährigen und eines 17-Jährigen zugestochen haben. Die Opfer konnten wohl den Angriff mit den Händen abwehren. Noch bevor der unbekannte Täter flüchtete, soll er die drei Männer aufgefordert haben, ihre Taschen zu leeren. Daraufhin flüchteten die Opfer aus der Bank und wählten den Notruf. Eine sofortigen Fahndung im Stadtgebiet mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos. Die beiden jungen Männer zogen sich bei dem Angriff oberflächliche Schnittverletzungen an Hals und den Händen zu. Der 18-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Jetzt ermittelt die Polizei Biberach. Der Unbekannte sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und Mitte 30. Er soll helle kurze Haare haben und einen hellbraunen Bart tragen. Der Angreifer soll schwarz gekleidet gewesen sein. Der Unbekannte war noch in Begleitung zweier zweiterer Personen. Die waren an der Tat nicht beteiligt und warteten offenbar vor dem Gebäude. Von denen liegen keine näheren Beschreibungen vor.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt den Verdächtigen? - Wer hat die Tat beobachtet? - Wer hat den Verdächtigen gegen 4 Uhr im Bereich des Marktplatzes gesehen oder kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07351/4470 an die Polizei aus Biberach.

