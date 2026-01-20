PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-Jähriger leistet Widerstand nach Unfallflucht

Wiehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (20. Januar) meldete ein Zeuge gegen 4 Uhr ein auf dem Dach liegendes Auto in der Straße "Auf den Pühlen" in Wiehl-Bomig. Als die Polizisten dort eintrafen, fanden sie einen, auf dem Autodach liegenden, Opel Crossland vor. Personen waren nicht in der Nähe und an dem Auto befanden sich keine Kennzeichen. Ermittlungen führten die Polizei zu der Anschrift der Fahrzeughalterin, wo der 16-jährige Fahrer aus Wiehl, sowie zwei weitere Insassen, eine 15-jährige Wiehlerin und ein 18-Jähriger aus Gummersbach, angetroffen wurden. Weil der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Sowohl er, als auch der 15-jährige Mitfahrer verhielten sich gegenüber der Polizei unkooperativ und leisteten Widerstand. Auf der Polizeiwache verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Wiehlers und er kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Bei der Blutprobenentnahme im Krankenhaus leistete er erneut Widerstand. Die 15-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

