Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen Kleidercontainer auf
Gummersbach (ots)
Ein Kleidercontainer auf dem Bernberg war am Montag (19. Januar) das Ziel von Kriminellen. Zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr brachen sie gewaltsam den Container in der Dümmlinghauser Straße auf. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 022261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
