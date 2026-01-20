PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf eisglatter Straße gestürzt

Wipperfürth (ots)

Am Montag (19. Januar) fuhr eine 49-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Hindenburgstraße in Richtung Innenstadt. Gegen 8 Uhr stürzte sie auf der eisglatten Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

