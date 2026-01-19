Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach versuchtem Einbruch - Tatverdächtige gefasst

Hückeswagen (ots)

Am Sonntagabend (18. Januar) versuchten Unbekannte gegen 19:36 Uhr in eine Fabrik in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" einzubrechen. Der Besitzer bekam eine Meldung der Überwachungskamera auf sein Handy und fuhr zur Firma. Dort angekommen sah er einen VW mit rumänischem Kennzeichen. Als er ein Foto von dem Wagen machen wollte, beschleunigten die Insassen das Auto und flüchteten. Dann rief der Besitzer die Polizei. Wenig später traf eine Streifenwagenbesatzung der Wache Remscheid das flüchtige Fahrzeug mit den drei tatverdächtigen Insassen in der Nähe zur Auffahrt der A1 an. Im Auto fanden sie Einbruchswerkzeuge. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 34 bis 42 Jahren haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurden vorläufig festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt.

