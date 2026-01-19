Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Marienheide (ots)

Am Samstagabend (17. Januar) kam es auf einer Brücke am Bahnhof Marienheide zu einem Zusammenstoß zwischen einer 47-jährigen Fußgängerin aus Marienheide und einem Radfahrer. Die Fußgängerin stand gegen 19:40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Brücke und wartete auf eine Angehörige. Als der Radfahrer an ihr vorbeifuhr, kam es zur Kollision und beide stürzten. Nachdem sich der Radfahrer erkundigt hatte, ob es der 47-Jährige gut gehe und sie dies bejahte, entfernte er sich vom Unfallort. Kurze Zeit später bemerkte die 47-Jährige, dass sie sich doch verletzt hatte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Fahrrad konnte im Nahbereich gefunden werden. Zeugen gaben Hinweise zu dem Flüchtigen, dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell