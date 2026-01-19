PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: 16-Jähriger ausgeraubt und mit Messer verletzt

Radevormwald (ots)

Am Sonntagabend (18. Januar) haben Unbekannte einen 16-Jährigen aus Radevormwald ausgeraubt und mit einem Messer leicht verletzt. Der 16-Jährige ging gegen 22:20 Uhr auf einem Fußweg parallel zur Westfalenstraße aus Richtung Krankenhausstraße kommend in Richtung Busbahnhof. Auf dem Weg sprachen ihn drei Unbekannte an, hielten ihn fest und forderten ihn auf seine Taschen zu zeigen. Als er versuchte sich zu wehren, schlugen die Unbekannten auf ihn ein. Eine der Personen zog ein Messer und verletzte den 16-Jährigen leicht. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Alle drei wären männlich, circa 17 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß und hatten laut dem Geschädigten einen arabischen Akzent. Einer trug einen schwarzen Mantel mit Fellkragen, eine beigefarbene Hose und weiße Schuhe. Einer war mit einer schwarz glänzenden Pufferjacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Dritte trug eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

