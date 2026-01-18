PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Pedelec

Gummersbach (ots)

Am Donnerstag (15. Januar) kettete ein 21-jähriger Gummersbacher gegen 13 Uhr sein Pedelec an einem Fahrradständer am Dieringhauser Bahnhof an. Als er um 21 Uhr zurückkehrte, waren Pedelec samt Gliederschloss verschwunden. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Cannondale", Typ "Mavaro Neo 3". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 10:21

    POL-GM: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Lagerhalle

    Reichshof (ots) - In der Zeit von Freitag (16. Januar), 15 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände im Industriegebiet Wehnrath. Die Kriminellen hebelten das Fenster eines Hallentors auf und stahlen zahlreiche Werkzeuge mit Zubehör. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 10:19

    POL-GM: Einbruch in Packstation

    Bergneustadt (ots) - Eine Paketpackstation in der Brückenstraße in Bergneustadt war in der Zeit vom 1. Januar bis 17. Januar das Ziel von Kriminellen. Sie hebelten insgesamt drei Schließfächer auf und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:17

    POL-GM: Alleinunfall eines Pkw in Nümbrecht mit tödlichem Ausgang

    Nümbrecht (ots) - In der Nacht zu Sonntag, den 18.01.2026, verunfallte ein 35-jähriger Waldbröler mit seinem Pkw in Nümbrecht-Grötzenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug im Verlauf einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren