Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe stehlen Pedelec
Gummersbach (ots)
Am Donnerstag (15. Januar) kettete ein 21-jähriger Gummersbacher gegen 13 Uhr sein Pedelec an einem Fahrradständer am Dieringhauser Bahnhof an. Als er um 21 Uhr zurückkehrte, waren Pedelec samt Gliederschloss verschwunden. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Cannondale", Typ "Mavaro Neo 3". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
