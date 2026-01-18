POL-GM: Diebe stehlen Pedelec

Nümbrecht (ots) - In der Nacht zu Sonntag, den 18.01.2026, verunfallte ein 35-jähriger Waldbröler mit seinem Pkw in Nümbrecht-Grötzenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug im Verlauf einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei, ...

mehr