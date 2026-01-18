Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Packstation
Bergneustadt (ots)
Eine Paketpackstation in der Brückenstraße in Bergneustadt war in der Zeit vom 1. Januar bis 17. Januar das Ziel von Kriminellen. Sie hebelten insgesamt drei Schließfächer auf und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
