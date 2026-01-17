PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Wipperfürth (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Wipperfürth. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte um 19:20 Uhr ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer aus Wipperfürth auf der Lenneper Straße mit einem entgegenkommenden VW.

Der 30-jährige VW-Fahrer aus Wipperfürth und seine 33-jährige Beifahrerin erlitten tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die beteiligten Pkw wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Oberbergischen Kreises wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Sperrung der Unfallstelle dauert derzeit noch an.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

