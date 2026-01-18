PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Lagerhalle

Reichshof (ots)

In der Zeit von Freitag (16. Januar), 15 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände im Industriegebiet Wehnrath. Die Kriminellen hebelten das Fenster eines Hallentors auf und stahlen zahlreiche Werkzeuge mit Zubehör. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

