Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Lagerhalle
Reichshof (ots)
In der Zeit von Freitag (16. Januar), 15 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände im Industriegebiet Wehnrath. Die Kriminellen hebelten das Fenster eines Hallentors auf und stahlen zahlreiche Werkzeuge mit Zubehör. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
