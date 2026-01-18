Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 95-Jährige händigt Bankkarte an Betrüger aus

Gummersbach (ots)

Am Samstagmittag (17. Januar) erhielt eine 95-jährige Gummersbacherin gegen 13:30 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank vorstellte. Unter dem Vorwand, Betrüger hätten es auf ihre EC-Karte abgesehen, ließ er sich die PIN ihrer Bankkarte mitteilen und erklärte, dass die EC-Karte eingezogen werden müsse. Noch während die Seniorin mit dem Betrüger telefonierte, erschien ein Komplize an der Haustüre der 95-Jährigen, dem sie ihre Bankkarte aushändigte. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Seniorin festgestellt werden. Die Bankkarte wurde gesperrt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Um sich vor den falschen Bankmitarbeitern zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps.

- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen wie Zugangsdaten, Passwörter, PINs oder TANs preis und händigen Sie Ihre Bankkarte(n) unter keinen Umständen aus.

- Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht zu überstürzten Entscheidungen drängen.

- Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank! Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank oder suchen Sie diese selbst aus öffentlichen Telefonverzeichnissen heraus.

Sie haben Fragen oder möchten sich zu dem Thema informieren? Kontaktieren Sie die Beamten von der Kriminalprävention: Tel. 02261 8199-4700 oder -4701 oder unter der E-Mail kpo.obk@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell