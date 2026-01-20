POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Radevormwald (ots) - Am Sonntagabend (18. Januar) haben Unbekannte einen 16-Jährigen aus Radevormwald ausgeraubt und mit einem Messer leicht verletzt. Der 16-Jährige ging gegen 22:20 Uhr auf einem Fußweg parallel zur Westfalenstraße aus Richtung Krankenhausstraße kommend in Richtung Busbahnhof. Auf dem Weg sprachen ihn drei Unbekannte an, hielten ihn fest und forderten ihn auf seine Taschen zu zeigen. Als er ...

mehr