Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Wiehl (ots)
Am Montag (19. Januar) wollte eine 55-jährige Wiehlerin gegen 16 Uhr mit ihrem BMW von der Straße "Niederbellinghausen" nach links auf die Mühlener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 57-Jährigen aus Engelskirchen, der auf der bevorrechtigten Mühlener Straße in Richtung Bielstein fuhr. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell