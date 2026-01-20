Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Morsbach (ots)

Eine 14-Jährige aus Reichshof war am Montag (19. Januar) mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg neben der Waldbröler Straße von Morsbach in Richtung Waldbröl unterwegs. Gegen 12:25 Uhr kam es zu einer leichten Berührung mit einem Auto, das von der Waldbröler Straße auf das Gelände einer Tankstelle abbog. Die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt auf das Tankstellengelände fort und betankte sein Fahrzeug, ohne der 14-Jährigen Hilfe zu leisten. Sie fuhr mit ihrem Pedelec nach Hause und suchte anschließend mit ihrem Vater die Polizei auf. Bei dem Fahrer des Autos handelte es sich um einen 60-70 Jahre alten, ca. 170 cm großen Mann mit schlanker Statur, gebräunter Hautfarbe, gräulichem kurzen Haar und einem langen grauen Kinnbart. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

