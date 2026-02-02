Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei kontrolliert Poser

Am Wochenende kontrollierte die Polizei zahlreiche Poser.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei im Ulmer Stadtgebiet insgesamt 21 Fahrzeuge und 35 Personen aus der Poserszene. Bei den Kontrollen kamen in 11 Fällen Verstöße zu Tage. Vier Autos wurden im Rahmen der polizeilichen KOntrollen beschlagnahmt. In einem Fall bestand der Verdacht, dass der Auspuff ausgeräumt wurde und dadurch deutlich lauter war. In einem weiteren Fall ergab sich der Verdacht, dass in die Steuergerät manipulativ eingegriffen wurde. Darüber hinaus wurden noch die Autos von zwei Rasern beschlagnahmt, als sie sich ein Autorennen auf der B10/B28 lieferten (wir bereichteteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6207939)

