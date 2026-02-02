Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Folgenschwererer Unfall

Für größere Behinderungen sorgte am Montag ein Unfall auf der A8

Ulm (ots)

Gegen 6.20 Uhr fuhr der Audi in Richtung Stuttgart. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Mercedes Citan im Bereich der Anschlussstelle Ulm/West auf dem mittleren Fahrstreifen. Dort wurde er von einem Audi am hinteren Kotflügel touchiert. Der Mercedes prallte im Anschluss in die rechte Leitplanke und wurde gegen die mittlere Betonleitwand nach links geschleudert. Auf dem linken Fahrstreifen kam der Mercedes quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der unfallverursachende Audi geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Audi kam auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen. Kurz danach kam ein BMW und fuhr dem verunfallten Mercedes in die Fahrzeugseite. Der BMW kam im Bereich des mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Danach streifte ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender VW Touran noch den BMW. Zuletzt überfuhr noch ein VW Passat die am Boden liegenden Trümmerteile. Bei dem Unfall erlitten zwei Personen schwerere und zwei Personen leichtere Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Die A8 war bis etwa 9 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Es kam zu größeren Behinderungen.

