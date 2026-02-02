Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Kurz ist lang genug

Nur kurz ließ eine Frau am Samstag in Süßen ihre hochwertige Handtasche aus den Augen, schon waren Diebe da.

Ulm (ots)

Die Frau parkte ihren Wagen um 7.20 Uhr in der Ulmer Straße vor einem Backwarengeschäft. Dort kaufte sie etwas ein und hatte ihr unverschlossenes Fahrzeug wohl nicht im Blick. Ein Unbekannter erkannte die Gelegenheit während des fünfminütigen Einkaufs und nahm aus dem Mercedes eine Einkaufstasche eines Luxusherstellers mit. In dem Designer Shopper befanden sich diverse persönliche Gegenstände und ein Handtuch. Mit seiner Beute flüchtet der Dieb unerkannt. Die Polizei Giengen ermittelt jetzt und sucht nach dem Unbekannten. Der Wert der Tasche liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07322/9653-0 entgegen.

Die Ermittler empfehlen, das Auto immer abzuschließen, auch bei nur kurzer Abwesenheit. Und keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor und Gelegenheit macht Diebe.

