Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gegen Mauer geprallt

Am Samstag kam eine Autofahrerin in Riedlingen von der Straße ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Straße Tuchplatz. Eine 61-Jährige war dort mit ihrem VW in Richtung Sportplatz unterwegs. Wohl aufgrund von Unachtsamkeit kam sie im Bereich einer Rechtskurve und noch vor der Brücke nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags im VW aus. Die Fahrerin hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf ca. 5.000 Euro. Ob ein Schaden an der städtischen Mauer entstand, muss die Polizei noch ermitteln.

