Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Versuchter Einbruch
Nicht in das Haus gelangte ein Einbrecher am Wochenende.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 22.35 Uhr stellte der Bewohner in der Göppinger Straße eine beschädigte Glasscheibe an seiner Haustür fest. Er informierte die Polizei und ging von einer Sachbeschädigung aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen versuchten Einbruch. Ins Haus gelangte der Einbrecher jedoch nicht. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

