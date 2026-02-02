Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Versuchter Einbruch

Nicht in das Haus gelangte ein Einbrecher am Wochenende.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 22.35 Uhr stellte der Bewohner in der Göppinger Straße eine beschädigte Glasscheibe an seiner Haustür fest. Er informierte die Polizei und ging von einer Sachbeschädigung aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen versuchten Einbruch. Ins Haus gelangte der Einbrecher jedoch nicht. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

