PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Von Navi fehlgeleitet und Unfall verursacht

Weil ihr Navigationsgerät sie fehlgeleitet hat, ist eine 28-jährige Lkw-Lenkerin am späten Neujahrsabend mit einer Leitplanke kollidiert. Die Frau folgte gegen 23 Uhr mit ihrem Lastzug den Anweisungen, die sie in die Wielandstraße führten. Aufgrund der engen baulichen Verhältnisse kam sie in einer schmalen Linkskurve links von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Hierdurch entstand am Anhänger des Sattelzugs und an der Schutzeinrichtung ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Der Lastzug wurde danach abgeschleppt.

Bad Saulgau

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Den Angaben eines 17-Jährigen zufolge sei dieser zusammen mit Bekannten am späten Silvesterabend gegen 23 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs gewesen, als es mit einem Unbekannten aus dem Fenster eines Hauses heraus zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei. Kurze Zeit später habe eine Fünfergruppe das Haus verlassen, den alkoholisierten Jugendlichen mit seinen Begleitern verfolgt und drei Personen ihn schließlich gemeinsam gestoßen, geschlagen und getreten. Die beiden weiteren hätten seine Bekannten davon abgehalten, ihm zu helfen. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zur Identität der Beteiligten nach, die Ermittlungen dauern an.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinwirkungen Pkw gelenkt

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 69-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Neujahrsabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten entsprechende Auffälligkeiten feststellten, reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC. Der Mann musste sich daraufhin von einer Ärztin eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Sein Fahrzeug musste er zunächst stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:16

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Mengen Gebäudebrand - Nachbargebäude vorsorglich geräumt Am frühen Neujahrsmorgen, um 06:20 Uhr entstand in der Hauptstraße ein Gebäudebrand. Wie sich im Zuge der umfangreichen Löscharbeiten herausstellte, befanden sich im Brandobjekt Gastronomiebetriebe und im Dachstuhl eine unbewohnte Wohneinheit. Es hielten sich nach bisherigem Erkenntnisstand keine Personen im Brandobjekt auf. Allerdings ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Bodnegg Waldarbeiter schwer verletzt Am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr befand sich ein 54-jähriger Mann bei Waldarbeiten alleine in seinem privaten Wald bei Billen. Beim Fällen eines Baumes unter Zuhilfenahme eines Stahlseils und einer Winde an einem Traktor kam es dazu, dass sich das Stahlseil löste und dem Mann ins Gesicht schnellte. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen. Den Notruf konnte ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:14

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Flucht vor Polizei endet in einer Kollision mit einem Streifenwagen - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte von Gefährdungen In der Silvesternacht endete die Flucht eines 35-jährigen vor der Polizei in einem Unfall. Gegen 23:10 Uhr entschied sich eine Streife des Polizeireviers Überlingen den Fahrer eines VW Polo zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Haltezeichen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren