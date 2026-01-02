Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Veringenstadt

Von Navi fehlgeleitet und Unfall verursacht

Weil ihr Navigationsgerät sie fehlgeleitet hat, ist eine 28-jährige Lkw-Lenkerin am späten Neujahrsabend mit einer Leitplanke kollidiert. Die Frau folgte gegen 23 Uhr mit ihrem Lastzug den Anweisungen, die sie in die Wielandstraße führten. Aufgrund der engen baulichen Verhältnisse kam sie in einer schmalen Linkskurve links von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Hierdurch entstand am Anhänger des Sattelzugs und an der Schutzeinrichtung ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Der Lastzug wurde danach abgeschleppt.

Bad Saulgau

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Den Angaben eines 17-Jährigen zufolge sei dieser zusammen mit Bekannten am späten Silvesterabend gegen 23 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs gewesen, als es mit einem Unbekannten aus dem Fenster eines Hauses heraus zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei. Kurze Zeit später habe eine Fünfergruppe das Haus verlassen, den alkoholisierten Jugendlichen mit seinen Begleitern verfolgt und drei Personen ihn schließlich gemeinsam gestoßen, geschlagen und getreten. Die beiden weiteren hätten seine Bekannten davon abgehalten, ihm zu helfen. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zur Identität der Beteiligten nach, die Ermittlungen dauern an.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinwirkungen Pkw gelenkt

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 69-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Neujahrsabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten entsprechende Auffälligkeiten feststellten, reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC. Der Mann musste sich daraufhin von einer Ärztin eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Sein Fahrzeug musste er zunächst stehen lassen.

