Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Nicht mehr fahrtauglich

Am Sonntag war ein 27-Jähriger bei Geislingen in Schlangenlinien unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit seinem Mercedes auf der B10 in Richtung Ulm. Eine Polizeistreife konnte bei der Hinterherfahrt beobachten, dass der Fahrer deutliche Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der 27-Jährige musste mit in ein Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

