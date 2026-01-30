Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei weitet polizeiliche Maßnahmen im Stadtgebiet von Göppingen aus

Ulm (ots)

Aufgrund der Vorfälle der vergangenen Tage in Göppingen weitet das Polizeipräsidium Ulm die polizeilichen Maßnahmen in Göppingen aus. Mit Wirkung vom 30.01.2026 wurde in Ergänzung zu den aktuellen starken Präsenzmaßnahmen und zur weiteren Gefahrenreduzierung in einem bestimmten Bereich in Göppingen für drei Monate, von Montag bis Sonntag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr, die Möglichkeit in Kraft gesetzt, u.a. anlassunabhängige Kontrollen durchzuführen. Im Rahmen einer fundierten Gefahrenprognose hat das Polizeipräsidium Ulm den örtlichen Bereich nach rechtlichen Voraussetzungen des Polizeigesetzes Baden-Württemberg definiert.

Durch die vorgenannte rechtliche Einordnung stehen zusätzliche polizeiliche Eingriffsmaßnahmen mit dem Ziel der Gefahrenabwehr bzw. konkret der Straftatenverhütung zur Verfügung. Die aktuell laufenden polizeilichen Maßnahmen werden daher ab sofort intensiviert und breiter angelegt. Wichtig ist dabei die sichtbare Erhöhung der Präsenz der Polizei. Dabei wird das Polizeipräsidium Ulm auch durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Ziel ist es weiterhin, mit den auf einander abgestimmten Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Göppingen zu stärken. Das Polizeipräsidium Ulm steht hierbei in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Göppingen.

Der festgelegte Bereich umfasst:

"Mörikestraße - Nördliche Ringstraße - Lorcher Straße B297 - Mozartstraße - Reuschstraße - Herrmannstraße - Fußgängerunterführung zur Metzgerstraße - Fußgängerbrücke über die Fils - Fils - Ödeweg - Im Erlenbach bis zur B10 - B10 bis zur Brücke über Heininger Straße - Heininger Straße - Ulmer Straße - Fußgängerunterführung zur Ulmer Straße - Ulmer Straße - Poststraße - Hohenstaufenstraße - Theodor-Heuss - Straße - Mörikestraße".

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell