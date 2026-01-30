Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Reh von Hund totgebissen

Am Donnerstag hatte ein freilaufender Hund ein Reh auf einem Feldweg bei Ulm-Jungingen gerissen. Das Wildtier verendete.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14 Uhr eine 50-Jährige mit ihrem nicht angeleinten Hund zwischen Ulm-Böfingen und Ulm-Jungingen unterwegs. Die Joggerin befand sich auf einer Laufrunde im Bereich der dortigen Aussiedlerhöfe. Ihr Hund nahm wohl plötzlich die Witterung nach einem Reh auf und hetzte dem nach. Außerhalb des Einwirkungsbereiches der Hundeführerin hatte sich der mittelgroße Hund in dem Reh so verbissen, dass es noch an Ort und Stelle verendete. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt und kümmerte sich um den Tierkadaver. Für den entstanden Schaden kam die 50-Jährige auf. Gegen die Hundebesitzerin wurden Ermittlungen wegen Jagdwilderei eingeleitet.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Hunde beim Freigang grundsätzlich anzuleinen sind und mit dem Aufkommen von Wildtieren in Wald- und Naturschutzgebieten jederzeit zu rechnen ist. Hundehalter werden gebeten, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und ihre Tiere an der Leine zu führen.

