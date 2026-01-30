Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen nach Beleidigung gesucht

Am Sonntag soll ein Unbekannter in einem Linienbus in Ulm einen 32-Jährigen rassistisch beleidigt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall fand gegen 18.20 Uhr im Bus der Linie 37 von Blaustein in Richtung Ulm statt. Ein Unbekannter soll im Linienbus, nach der Haltestelle Ehinger Tor und in Richtung Bahnhof Ulm, einen 32-jährigen wiederholt rassistisch beleidigt haben. Der Geschädigte verließ daraufhin am Bahnhof den Bus, da ihm der Unbekannte wohl auch Schläge androhte.

Die Polizei Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0731/188-3312 mit dem Polizeirevier Ulm-Mitte in Verbindung zu setzen.

Beim Täter soll es sich um einen etwa 35-40 Jahre alten und 170-180 cm großen und schlanken Mann handeln. Er sprach gebrochen deutsch und sah südländisch aus. Er trug eine schwarze Wollmütze und eine grünen Steppjacke.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

