Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung am Donnerstag auf der L263 zwischen Schwendi und Achstetten.

Wie die Polizei mitteilt, soll es zwischen 11.40 und 11.50 Uhr zu einer äußerst gefährlichen Verkehrssituation gekommen sein. Ein Zeuge meldete auf der Straße zwischen Großschaffhausen und Burgrieden den Fahrer eines rumänischen Sattelzugs. Der setzte wohl kurz vor dem Ortseingang Burgrieden zum Überholen mehrerer vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Einen Lkw mit Hebebühne sowie einen weißen Pkw einer Sozialstation soll der zunächst unbekannte Sattelzug überholt haben, so die Polizei. Da dem Überholer ein weißer Sattelzug entgegen kam, brach der Fahrer den Überholvorgang ab und scherte hinter den Fahrzeugen wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten wohl alle beteiligten Fahrzeugführer zum Teil bis zum Stillstand abbremsen und ausweichen. So auch der entgegenkommenden Sattelzug, der in Richtung Schwendi unterwegs war. Unbeirrt davon setzte der Fahrer des rumänischen Sattelzugs die Fahrt in Richtung Achstetten fort. Nur wenige Kilometer nach dem ersten Vorfall sei es wohl zu einer weiteren gefährlichen Überholaktion von dem zunächst Unbekannten gekommen. An der Kreuzung Höhe Bronnen und Oberholzheim hatte der Mercedes Actros samt Auflieger verbotenerweise die Linksabbiegespur benutzt, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Da in diesem Bereich genügend Platz war, wurde der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wohl nicht ernsthaft gefährdet. Ein Zeuge wählte den Notruf und gab eine Fahrzeugbeschreibung sowie ein Kennzeichen des rücksichtslosen Fahrers durch. Der 35-jährige Fahrer des Lkw-Gespanns konnte wenig später durch eine Polizeistreife in Ehingen festgestellt und kontrolliert werden. Nun ermittelt die Polizei Ehingen wegen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Da von den gefährdeten Fahrzeugen weder Kennzeichen noch Marken bekannt sind, bittet die Polizei nun um weitere Hinweise von Zeugen. Auch sollen sich die Gefährdeten bei der Polizei Ehingen unter der Tel. 07391/5880 melden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der ausländische Lkw-Fahrer seinen Führerschein behalten.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen .

