POL-UL: (UL) Ulm - Baucontainer aufgebrochen
Baumaterialien entwendeten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Ulm.
Ulm (ots)
Der Container stand auf einem Firmenlagerplatz in der Blaubeurer Straße. Unbekannte hebelten zwischen 17 und 6 Uhr den Container auf. Im Container befanden sich verschiedene Baumaterialien wie bspw. Kabel. Davon entwendeten die Einbrecher eine unbestimmte Anzahl. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
