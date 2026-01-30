Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Unfall durch Glätte

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 25-Jähriger zu schnell bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Mazda auf der linken Spur der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Gruibingen verlor er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen VW. Der 58-Jährige fuhr auf der mittleren Spur. Von diesem wurde der Mazda abgewiesen und prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Autos auf insgesamt 10.000 Euro.

++++0178409 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell