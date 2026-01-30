PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufgefahren
Einen Unfall verursachte am Donnerstag eine 65-Jährige in Ulm.

Ulm (ots)

Die 65-Jährige fuhr mit ihrem Porsche Cayenne in der Stuttgarter Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Ampelanlage Wilhelmsburg war sie wohl nicht aufmerksam und fuhr einem haltenden BMW in das Heck. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0178017 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

