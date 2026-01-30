POL-UL: (UL) Ulm - Aufgefahren
Einen Unfall verursachte am Donnerstag eine 65-Jährige in Ulm.
Ulm (ots)
Die 65-Jährige fuhr mit ihrem Porsche Cayenne in der Stuttgarter Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Ampelanlage Wilhelmsburg war sie wohl nicht aufmerksam und fuhr einem haltenden BMW in das Heck. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
