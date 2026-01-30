Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen fuhr der 27-Jährige in der Straße "Bleiche". Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein rutschendes Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Metallzaun. Bei dem Unfall wurde der Zaun und ...

mehr