Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Gegen Zaun gefahren
Kein ausreichendes Reifenprofil hatte ein VW Polo am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen fuhr der 27-Jährige in der Straße "Bleiche". Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein rutschendes Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Metallzaun. Bei dem Unfall wurde der Zaun und die linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden Vorderreifen des VW nicht mehr über die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6mm verfügten.

+++++++ 0178196 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

