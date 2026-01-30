POL-UL: (HDH) Giengen - Einbruch scheitert
Draußen blieb ein Unbekannter in der Mittwochnacht in Giengen.
Ulm (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen war ein Unbekannter in der Eichendorffstraße unterwegs. An einem Haus versuchte er die Hintertüre aufzuhebeln. Seine Bemühungen scheiterten und er verschwand wieder. An der Tür waren massive Hebelspuren zu erkennen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
++++0179073 (BK)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell