Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt
Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Polizei den Verkehr in Schelklingen.

Ulm (ots)

Zwischen 9.30 und 11.30 hatte die Polizei in der Ehinger Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Innerhalb von knapp 120 Minuten stoppten die Beamten drei Autofahrende, die während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Weitere fünf Autofahrende befanden sich während der Fahrt an ihrem Mobiltelefon. Ein weiterer Fahrer muss sich wegen eines Ladungssicherungsverstoß verantworten. Mit allen Betroffenen führte die Polizei belehrende Gespräche und zeigte sie an oder stellte kostenpflichtige Verwarnungen aus.

++++0180493 (BK)

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

