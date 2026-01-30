Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Poser kontrolliert

Am Donnerstag zog die Polizei in Heidenheim einen 18-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen mehrere Poser in der Clichystraße. Die Poser fuhren wohl riskant und ließen dabei auch ihre Motoren aufheulen. Eine Polizeistreife aus Heidenheim zog kurz darauf einen der Fahrer aus dem Verkehr. Am Steuer des über 300 PS starken Audi saß ein gerade erst 18 Jahre alt gewordener Fahranfänger. Außerdem befanden sich noch drei minderjährige Mitfahrer in seinem Auto. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen seiner aggressiven und lärmenden Fahrweise. Zudem wird die Polizei die Führerscheinstelle in Kenntnis setzten, die weitere Maßnahmen prüft.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

