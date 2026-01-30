Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Acht Kinder ohne Sicherung

Nicht einsichtig war ein Autofahrer am Freitag in Deggingen.

Ulm (ots)

Die Polizei Geislingen kontrollierte um 1.50 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer in der Königstraße. Dabei stellten die Polizisten fest, dass sich acht Kinder im Alter von 1 bis 13 Jahren ohne jegliche Sicherung in dem Auto befanden. Neben dem 35-jährigen Fahrer befanden sich auch die Eltern der acht Kinder in dem Opel Zafira. Die drei Verantwortlichen zeigten sich gegenüber der Polizei wohl völlig uneinsichtig und amüsierten sich über die Kontrolle. Auch war ihnen bewusst, dass bei elf Insassen eine Sicherung der Personen technisch überhaupt nicht möglich war. Den ukrainischen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg. Nachdem die Weiterfahrt untersagt wurde, entschieden sich die Personen den restlichen Weg nach Hause zu laufen.

++++0183437 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell