POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 08.04.2025 mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. So wurde von 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 1 in der Gemarkung Lachen-Speyerdorf kontrolliert. In Richtung Neustadt wurden insgesamt 151 Fahrzeuge gemessen, wovon zwei die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h um 17 km/h überschritten. In Richtung Haßloch wurden 163 Fahrzeuge gemessen, wovon 6 Verkehrsteilnehmer die ...

mehr