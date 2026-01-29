Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(NU) Nattheim

Vöhringen - Lkw mit Anhänger und Containern entwendet

Pressemitteilung des Polizeipräsidium Schwaben Südwest

Ulm (ots)

Anbei wird auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Schwaben Südwest verwiesen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/097654/index.html

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden.

