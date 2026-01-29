POL-UL: (HDH)(NU) Nattheim
Vöhringen - Lkw mit Anhänger und Containern entwendet
Pressemitteilung des Polizeipräsidium Schwaben Südwest
Ulm (ots)
Anbei wird auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Schwaben Südwest verwiesen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/097654/index.html
Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden.
