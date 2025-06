Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine größere Menge Kupferkabel. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Täter einen Zaun und gelangten so auf das Gelände einer Kläranlage. Dort hebelten sie eine Lagerhalle auf und flüchteten im Anschluss mit Kupferkabeln in einem fünfstelligen Wert. Die Tat passierte zwischen dem 30. Mai (11:00 Uhr) und dem 02. Juni (18:30 Uhr)

Marl:

In der Zeit vom 31 Mai (08:30 Uhr) bis zum 03. Juni (08:45 Uhr) hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Nach ersten Informationen stahlen sie Schmuck und flüchteten unerkannt. Das Haus steht an der Königsberger Straße.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell